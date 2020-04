MotoGP 20 : le trailer de lancement est là et trace sa route à toute vitesse

Alors que notre test vient tout juste de sortir et qu'il est disponible en cliquant juste ici , MotoGP 20 donne encore un peu d'énergie dans cette nouvelle bande-annonce inédite, le fameux "trailer de lancement", venant signer l'aboutissement de la campagne marketing après deux mois de communication de la part de Milestone.Au programme : un comportement des véhicules toujours plus crédible, une g estion de carrière poussée au maximum , une IA présentée comme "la plus réaliste jamais créée" et une tonne de contenus croustillants. Autant dire que si vous cherchiez un moyen conséquent de vous occuper pendant le confinement, MotoGP 20 est là pour vous rassasier.