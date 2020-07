MotoGP 20 : la MotoE et l'Équipe Junior arrivent dans le jeu

Milestone n'a pas oublié MotoGP 20 depuis sa sortie, et continue d'enrichir le contenu de son jeu avec l'arrivée de la catégorie MotoE et de la fonctionnalité Équipe Junior en mode carrière. Arrivée l'an dernier pour la première fois, la catégorie MotoE va donc nous permettre d'enfourcher des meules électriques pour des courses courtes, mais intenses. Sans boîte de vitesse et avec un couple démoniaque disponible instantanément, les moteurs électriques demandent une approche totalement différente du pilotage, ce qui va apporter une jolie diversité dans le gameplay.

La fonctionnalité Équipe Junior va de son côté nous permettre de gérer une équipe Moto3 ou Moto2 afin de découvrir des talents. Pour monter sa structure, il faudra toutefois impérativement concourir dans une catégorie supérieure. On devra donc embaucher un team manager, attirer des sponsors et respecter leurs objectifs, mais aussi embaucher les pilotes les plus prometteurs afin de les faire éclore au sein de notre structure. Rappelons que MotoGP 20 est disponible depuis le 23 avril sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre test qui est disponible à cette adresse