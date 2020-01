Mortal Kombat Kollection Online : les trois premiers épisodes de la série enfin remasterisés ?

Mortal Kombat HD Kommunity)

Danny Huynh qui oeuvre au sein du studio.



La série Mortal Kombat semble être au centre de toutes les attentions de Warner Bros. Interactive Entertainment. En effet, en plus du Joker qui débarquera prochainement dans le roster de Mortal Kombat 11, l'éditeur pourrait dégainer Mortal Kombat Kollection Online. C'est en tout cas ce que suggère la dernière classification du PEGI (repérée par Gematsu ) selon laquelle la compilation arriverait cette année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Pour ceux qui ne suivent pas avec assiduité l'actualité de la licence, on rappelle que Mortal Kombat Kollection Online est censé contenir une version remasterisée des trois premiers épisodes. Un chantier mené par Blind Squirrel Games (à qui l'on doit BioShock : The Collection, entre autres) mais dont les origines remontent à 2017. Comme le souligne DSOGaming , à l'époque, des fans (ceux derrièreprennent l'initiative de contacter Warner Bros. Interactive Entertainment pour présenter le projet. Le feu vert est donné dans un premier temps, mais l'éditeur décide mystérieusement de faire machine arrière.Fin août 2017, la même structure indépendante retente sa chance avec, cette fois-ci, une version jouable qui fait mouche auprès d'Ed Boon, le créateur de la série. Alors que l'affaire paraît en bonne voie après de longues discussions, les développeurs essuient un nouveau refus en janvier 2018. A la fin de cette année, des rumeurs concernant une remasterisation des trois premiers Mortal Kombat commencent à circuler, avec Blind Squirrel Games comme développeur. Mais la compilation est finalement annulée, ce que confirmeAujourd'hui, Mortal Kombat Kollection Online serait donc toujours d'actualité d'après le PEGI, et on croise les doigts pour que tout ça soit officialisé très bientôt, histoire de renouer avec ce gameplay qui nous faisait quitter très tard les salles d'arcade ou le café du coin.