Mortal Kombat 1 : il s'agira d'un reboot ultra violent et il y aura Jean-Claude Van Damme dans le jeu

Le 18 mai 2023 n'est pas un jour férié pour Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat, car c'est bien aujourd'hui que l'homme a décidé de dévoiler le tout premier trailer de Mortal Kombat 1, nouvel épisode de cette grande saga, qui a décidé de partir sur un reboot. "Avec Mortal Kombat 1, nous introduisons un univers réinventé pour cette franchise légendaire qui captive les joueurs depuis plus de 30 ans et continue de se surpasser", a déclaré David Haddad, Président de Warner Bros. Games., avant d'ajouter : "La talentueuse équipe de NetherRealm Studios continue de faire évoluer la série de manière audacieuse, en élargissant constamment l'audience, nous pensons que Mortal Kombat 1 continuera d'attirer de nouveaux joueurs et d’enthousiasmer nos fans les plus fidèles." Le studio NetherRealm a donc décidé de partir sur une feuille blanche, tout en conservant les personnages et les rivalités ancestrales bien connues. On retrouvera donc des visages familiers tels que Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage et bien d'autres encore.Dans le communiqué, on apprend d'ailleurs qu'en achetant la Premium Edition ou la Kollector’s Edition, il est possible de repartir avec la skin Jean-Claude Van Damme pour le personnage de Johnny Cage, ce dernier ayant été créé pour être une parodie de l'acteur. Si le développement de ce nouveau Mortal Kombat n'était pas vraiment un secret, on ne se doutait pas que la franchise proposerait une nouveau départ. "Mortal Kombat 1 marque un nouveau départ pour la franchise et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de partager avec nos fans ce scénario original et cette nouvelle approche des personnages classiques", a déclaré Ed Boon, directeur de la création, NetherRealm Studios et co-créateur de Mortal Kombat. "Nous introduisons également notre système Kombattant Kaméo qui ajoute une liste unique de personnages de soutien. Nous sommes impatients de présenter cette fonctionnalité ainsi que d'autres nouveaux éléments du jeu très bientôt."







Mortal Kombat 1 a déjà une date de sortie, le 19 septembre 2023, et dès demain, il est possible de précommander le jeu, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Plusieurs éditions seront proposées et toute précommande permet d'obtenir un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre, le Kombat Pack, et 1 250 Dragon Krystals (monnaie du jeu). Le Kombat Pack comprendra un skin pour le personnage de Johnny Cage à l'effigie du célèbre acteur et artiste martial Jean-Claude Van Damme (disponible au lancement), six nouveaux personnages jouables (disponibles après le lancement) et cinq nouveaux Kombattants Kaméo (disponibles après le lancement). Une version colllector de Mortal Kombat 1 inclura tout le contenu de l'édition Premium, un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre, ainsi qu’une sculpture de Liu Kang d’environ 40 centimètres conçue par COARSE et un skin inspiré de la Figurine pour le personnage de Liu Kang, trois tirages d'art exclusifs, un steelcase et 1 450 Dragon Krystals supplémentaires (2 700 au total).Enfin, sachez qu'une Bêta de Mortal Kombat 1 sera proposée en août 2023.