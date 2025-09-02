Monster Hunter Wilds : Capcom blâme la PS5 face aux ventes décevantes

Après un lancement impressionnant à plus de 10 millions d’exemplaires vendus en un mois, Monster Hunter Wilds peine désormais à maintenir son rythme, avec seulement 500 000 unités supplémentaires écoulées depuis. Si beaucoup attribuent ce ralentissement à un contenu jugé trop léger et à des critiques mitigées, Haruhiro Tsujimoto, Président de Capcom, avance une autre explication : la PlayStation 5 elle-même. En effet, dans un entretien accordé à Nikkei Gaming, Haruhiro Tsujimoto explique que la PS5 avait été envisagée comme plateforme principale lors des prévisions de ventes du jeu. Un pari risqué, parce qu'entre la console, ses accessoires et l’abonnement obligatoire au PlayStation Plus, l’investissement de départ tourne autour de 100 000 yens (environ 680€). Ajoutez à cela les 60€ du jeu, et l’expérience devient évidemment assez coûteuse. Le dirigeant souligne également que pour une fraction de ce prix, les joueurs peuvent encore profiter de centaines d’heures de chasse sur Monster Hunter World ou Rise, régulièrement soldés sous la barre des 10€. De quoi relativiser l’argument selon lequel la seule barrière d’entrée matérielle expliquerait l’essoufflement de l'épisode Wilds, sans tenir compte de son contenu limité.





LA SWITCH 2 POUR SAUVER LA SITUATION

Face à cette situation, Capcom a déjà réagi, puisque Monster Hunter Wilds a bénéficié d’une réduction de 20% en juin, en parallèle de sa deuxième mise à jour gratuite. D’autres promotions devraient suivre au fil de l’année, l’éditeur japonais misant sur ce levier commercial pour relancer les ventes. Mais une autre piste semble également envisagée : la Nintendo Switch 2, el famoso. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, Haruhiro Tsujimoto reconnaît que le positionnement tarifaire plus abordable de la future machine de Nintendo correspond aux attentes d’un public attentif à son budget. Reste qu’une telle adaptation demanderait un important travail d’optimisation, Monster Hunter Wilds affichant déjà quelques soucis techniques sur les consoles plus puissantes.

Si Monster Hunter Wilds venait à débarquer sur la Switch 2, ce serait une première dans l’histoire de la saga. Jusqu’ici, Capcom séparait clairement ses productions : Les épisodes numérotés ou équivalents, comme World, restaient réservés aux consoles de salon, tandis que les versions portables ou hybrides (exemple Monster Hunter 3 Ultimate, MH 4 Ultimate, MH Rise) étaient conçues spécifiquement pour les machines de Nintendo. En attendant, les chasseurs peuvent se lancer dans Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series X/S et PC, en attendant de voir si Capcom choisira de briser ses habitudes pour conquérir un nouveau public avec la future console de Nintendo.



