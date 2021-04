Monster Hunter Rise : la version 2.0 arrive dans quelques heures sur Switch, voici son contenu

Monster Hunter Rise ont forcément jeté un oeil au Digital Event de Capcom qui, on le rappelle, a eu lieu cet après-midi. L'occasion pour l'éditeur japonais d'annoncer que la première mise à jour gratuite du jeu sera disponible dans les toutes prochaines heures (28 avril). En plus d'introduire tout à un tas de correctif, le patch marquera surtout l'arrivée de nouvelles créatures, dont le Kushala Daora, le Teostra, le Chameleos, les Diablos Supérieurs et les Rathalos Supérieurs. " Suite à cette mise à jour, les monstres Supérieurs déjà disponibles pourront être affrontés en dehors des quêtes de type Calamité, est-il précisé dans le communiqué. Le Magnamalo rejoindra, lui, les quêtes Calamité."



Ce n'est pas tout, puisqu'il est indiqué qu'il sera possible de forger des armures spéciales et que le rang de chasseur maximum sera débloqué sous certaines conditions. De nouveaux événéments seront également ajoutés, et les joueurs pourront tout à fait les boucler hors ligne une fois qu'ils les auront téléchargés. Capcom doit quand même penser à se remplir les poches, on nous annonce que du contenu payant sera déployé sur l'eShop pour les inconditionnels de la customisation (nouvelles options vocales, sets d'autocollants, emotes, armures spéciales pour les compagnons entre autres).



Enfin, notons que la version 3.0 de Monster Hunter Rise est programmée pour fin mai. En plus de proposer des nouveaux monstres, il sera l'occasion de découvrir une quête se déroulant après la fin du jeu.





