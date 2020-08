Microsoft Flight Simulator : une vidéo qui nous montre comment l'IA crée le décor

Asobo nous dévoile une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator dans laquelle on découvre le travail effectué par Blackshark.ai. Cette société autrichienne, spécialisée dans l'intelligence artificielle, fournit le système qui permet de transformer les images 2D issues de la base de données de Bing en un véritable décor 3D. En clair, sorti des zones retouchées à la main pour un réalisme maximum, l'intégralité des reliefs et des décors qu'on aura en volant en rase-mottes seront générés par l'IA développé par Blackshark. Microsoft Flight Simulator sortira le 18 août prochain sur PC, et pour plus d'infos, on vous suggère de jeter un oeil à la preview de la rédaction qui se trouve ici.