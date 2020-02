Microsoft Flight Simulator : une vidéo 4K qui liste les avions du jeu

Si on ne connaît toujours pas la date de sortie de Microsoft Flight Simulator, la communauté de fans bruisse à chaque nouvelle beta, et rassemble diverses infos. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir la liste des appareils dans une vidéo 4K. Bien sûr, il ne s'agit pas de la liste officielle, ni même définitive, mais de tous les modèles qui ont pu être aperçus dans les divers contenus qui ont émergé sur le net. La chaîne YouTube Flight Sim a donc réalisé une jolie compilation vidéo, qui nous permet de contempler ces magnifiques fuselages. Pour l'instant, on dénombre 13 appareils dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. Petit regret, la plupart de ces montures sont assez modernes, et on aimerait bien compter sur quelques vieux coucous comme le Grumann Goose G-21.

LISTE DES APPAREILS

- TBM 900

- Airbus A320 Neo

- Murdy CAP 10 C

- ICON A5

- Cessna 172

- Cessna Citation CJ4

- Diamond DA62

- TBM 930

- Cessna 208 Gran Caravan

- Piper PA18

- X-Cub

- Robin Apez DR400

- Boeing 747