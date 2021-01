Microsoft cherche à améliorer sa manette Xbox pour se rapprocher de la DualSense de la PS5

Il est un fait qui est avéré : dans la guerre entre Sony et Microsoft pour la génération PS5 et Xbox Series X|S, le constructeur japonais a largement pris le dessus au niveau de la manette. En proposant une DualSense totalement novatrice et au design recherché, Sony s'est démarqué de Microsoft qui a préféré jouer la carte de la sécurité. Car hormis le bouton Share qui a été rajouté, et qui plus est a été repris de la manette PS4, nous avons affaire à la même manette sur la génération Xbox One. Aucune prise de risque de la part du géant américain, qui chercherait à faire évoluer sa manette. Conscient qu'il a pris du retard dans l'interaction entre les jeux et le joueur, Microsoft a en effet envoyer un questionnaire à certains utilisateurs Xbox pour mieux connaître leurs envies en matière de controller. Si les premières questions sont assez banales, Microsoft n'hésite pas par la suite à rentrer dans le vif du sujet, en demandant si la "nouvelle" manette Xbox Series X|S donne le sentiment de faire "next gen" et s'il y a des fonctionnalités de la manette PS5 que les joueurs Xbox aimeraient bien voir débarquer sur la pad Xbox.







On se souvient que lors de la sortie de la PS5, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, avait saluer les performances de la DualSense de la PS5, qu'il avait trouvée extraordinaire. Il faut dire que la prise de risque a été payante, et une chose est sûre, les joueurs sont en demande d'expériences plus interactives encore depuis que Astro's Playroom a montré à quel point la next gen ne se situe pas uniquement au côté des performances techniques, mais aussi en termes de sensations, et de prise en main.



Source : TechRadar