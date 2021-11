Microids : l'éditeur français s'intéresse à la Chine, de nouvelles ambitions ?

Wenbin Zhang

Microids is proud to announce the opening of a new office in China.



En pleine expansion, Microids continue de dérouler ses ambitions et nous annonce aujourd'hui par le biais d'un communiqué officiel ouvrir un bureau de représentation en Chine. Il faut dire qu'avec 85% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international et une croissance de plus de 50% par an depuis 4 ans, Microids souhaite poursuivre sa stratégie de croissance et d’expansion internationale. On se souvient qu'en septembre dernier, Microids avait annoncé un partenariat avec l'éditeur japonais Taito pour la création de deux nouveaux jeux. Le premier a d'ailleurs été annoncé il y a quelques jours, et il s'agira d'Arkanoid Eternal Battle qui fait revenir sur le devant de la scène le célèbre jeu de casse-briques. L'intérêt que porte Microids pour la Chine ne date pas d'hier, puisqu'on apprend quie cette activité a été initié il y a déjà 3 ans et que l'objectif est de gérer la distribution des jeux de son catalogue dans le pays du Milieu, mais aussi de mettre en place des accords avec des éditeurs et studios chinois, sans doute pour développer de nouveaux projets. Pour pouvoir percer en Chine, il y a évidemment des règles strictes à respecter et Microids a décidé d'être représenté paret travaille en étroite collaboration avecSenior VP Strategic Partnerships chez MicroidsBientôt un Genshin Impact sauce Microids ?