Metroid Dread : Samus Aran face à son plus grand ennemi dans le trailer de gameplay #2

Les sorties pour Samus Aran se multiplient ces derniers jours, puisqu'une semaine après la diffusion du trailer tout en cinématique (qui était là pour nous prouver qu'en termes de réalisation, on pouvait aussi compter sur des cut-scenes de qualité), voilà que Metroid Dread s'illustre à nouveau. Cette fois-ci, il est question de jongler entre cinématique et séquences de jeu pures et dures, mais aussi de présenter le plus grand ennemi de notre héroïne en armure. Il s'agit d'un guerrier Chozo, qui rappelle un peu les protagonistes qu'on avait eu dans Godfall sur PS5, qui apparaît pour la première fois puisque la race est en réalité éteinte. Plus grand de taille, possédant lui aussi un bras avec un canon, cet adversaire redoutable n'hésite pas à se rapprocher de Samus pour la prendre par surprise. D'ailleurs, pourquoi ce Chozo s'en prend-il à Samus ? Une question qui devrait trouver sa réponse au fil de l'aventure. Mais heureusement, elle possède plus d'un trick dans son sac, comme rayon-grappin qui se fixe à n'importe quelle zone bleutée. Il y a aussi le déplacement phasique qui permet d'effectuer un trajet instantané sur une distance donnée, sans oublier l'arsenal qu sera lui aussi costaud.



La sortie de Metroid Dread est programmée pour le octobre 2021, exclusivement sur Nintendo Switch, et pour rappel, c'est le studio espagnol Mercury Steam qui est à l'ouvrage.