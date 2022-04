Metroid Dread : le mode "Boss Rush" enfin dispo, d'autres ajouts avec la v2.1.0

Sorti en octobre 2021, Metroid Dread est un jeu qui a régalé la presse comme les joueurs. Mais Nintendo et les studios Mercury Steam n'avaient pas prévu d'en rester là, et comme annoncé lors du dernier Nintendo Direct, de nouveaux modes et ajouts étaient censés débarquer dans le jeu. C'est désormais choses faite puisque depuis aujourd'hui, il est possible de mettre à jour le jeu, de passer à la version 2.1.0 et ainsi profiter des nouveautés. Il y a pour commencer le fameux Boss Rush, qui consiste à enchaîner les combats face aux boss du jeu avec des paramètres spécifiques. Il y a cette option de devoir enchaîner 12 affrontements sans bénéficier de santé en plus, de battre le maximum de boss en l'espace de 5 minutes, ou alors ne jamais se faire toucher dans un mode Dread Rush encore plus corsé. Autant vous dire qu'il y a de quoi patienter avant l'arrivée d'un nouvel update. Et bien sûr, il y a aussi des correctifs avec cette v2.1.0, et voici la liste complète des réajustements :

Nouveaux modes ajoutés

Trois modes différents de boss rush ont été ajoutés au jeu. Appuyez sur le bouton R sur l'écran "Fichiers Samus" pour passer à l'écran de sélection Boss Rush.



Boss Rush

Un mode où les joueurs combattent 12 combats de boss continus et visent le meilleur temps.

Tout dommage subi est reporté au combat suivant. Les armes sont entièrement restaurées entre les batailles.

Si Samus est vaincu, les joueurs peuvent sélectionner "Réessayer" pour continuer à jouer depuis le début de la bataille qu'ils ont perdue. Il y a cependant une pénalité de temps en cas de défaite.

Les boss combattus dans Boss Rush peuvent être combattus en tête-à-tête à tout moment en sélectionnant "Pratiquer".

* Débloqué en terminant le jeu principal une seule fois. (Dans le cas où un joueur aurait terminé le jeu avant la sortie de la mise à jour, il pourra jouer à Boss Rush immédiatement après la mise à jour).



Survival Rush

Un mode où les joueurs voient combien de boss ils peuvent vaincre dans le délai de 5 minutes.

Tous les dégâts reçus ou les armes dépensées sont reportés à la bataille suivante. Même s'il reste du temps sur l'horloge, la défaite de Samus entraînera un game over.

Vaincre un boss ajoutera une durée fixe au compte à rebours. Battez un boss sans subir de dégâts pour recevoir un bonus de temps encore plus important.

* Survival Rush est déverrouillé en terminant Boss Rush ou Dread Rush.





Dread Rush

Les règles de base sont les mêmes que dans Boss Rush, mais si Samus est touchée par un boss, son énergie tombe à zéro et elle est vaincue.

Les boss combattus dans Dread Rush peuvent être combattus en tête-à-tête à tout moment en sélectionnant "Pratique".

* Débloqué en effaçant le jeu principal en utilisant le mode Dread. (Si un joueur a terminé le mode Dread avant la sortie de la mise à jour, il pourra jouer à Dread Rush immédiatement après la mise à jour).





Correctifs généraux

Correction d'une erreur où l'écran Game Over ne s'affichait pas correctement lorsque Samus subissait des dégâts et était vaincu immédiatement après avoir détruit une unité centrale.