Test Metroid Dread : c'est le jeu Switch le mieux noté de 2021 jusqu'à présent, toutes les notes dans le monde

Si bon nombre de joueurs ont les yeux rivés sur Far Cry 6, qui a d'ailleurs obtenu une moyenne Metacritic un peu décevante , d'autres n'attendaient que l'arrivée de Metroid Dread, le nouveau jeu exclusif à la Nintendo Switch. Attendu pour le 8 octobre 2021, le jeu développé par les Espagnols de Mercury Steam est également celui que Nintendo met en avant pour faire la promotion de sa nouvelle console : la Switch OLED. Elle aussi sera commercialisée dès le 8 octobre prochain et grâce à son nouvel écran, plus lumineux, mieux contrasté et plus grand aussi, on devrait prendre une petite claque visuelle. Qu'en est-il vraiment ? Selon la presse spécialisée, le jeu est certes joli à regarder, mais ce n'est clairement pas son point le plus fort. C'est en effet du côté du gameplay que le jeu s'en sort avec les honnneurs. En reprenant les codes des premiers épisodes, Metroid Dread renoue en effet avec ses origines, d'autant que les combats ont gagné en intensité et profondeur. Le jeu offre aussi une intensité rare pour la licence et la mise en scène pêchue garantit en plus des combats de boss assez incroyables. Le level design fait également honneur à la série, avec un rythme assez étonnant, notamment à la deuxième moitié de l'aventure. Avec 88% de moyenne obtenue sur Metacritic , Metroid Dread n'est autre que le jeu Switch le mieux noté de 2021 jusqu'à présent. En attendant notre test à nous, voici les notes récoltées un peu partout dans le monde.

Screenrant : 10/10

VGC : 10/10

MGG Spain : 9.2/10

IGN Italia : 9.1/10

Gameblog : 9/10

Meristation : 9/10

IGN : 9/10

PCMag : 9/10

Game Informer : 9/10

CG Magazine : 9/10

Jeuxvideo.com : 18/20

Wccftech : 8.8/10

Millenium : 85%

VG247 : 8/10

Gamespot : 8/10

GamesRadar+ : 7/10

Digitally Downloaded : 7/10