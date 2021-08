Metroid Dread : un nouveau trailer avec une Samus Aran désemparée

Annoncé en plein E3 2021 où il a créé la frustration auprès des fans de Nintendo qui auraient préféré le reveal de Metroid Prime 4, Metroid Dread est de retour en ce week-end avec un nouveau trailer. L'idée est de prouver que le jeu ne sera pas qu'un simple jeu d'action-aventure, mais aura également une histoire intéressante à nous raconter. Cela se traduira par la présence de cinématiques que l'on peut contempler aujourd'hui, sachant que cet épisode semble favoriser une ambiance plus sombre que les précédents Metroid. On y voit une Samus Aran désemparée et qui donne l'impression de baisser les bras par moments. Heureusement, notre heroïne pourra compter sur de nouvelles capacités et des armes inédites. Il y a par exemple les compétences Aéion, une énergie dans laquelle Samus Aran peut faire appel pour profiter de skills supplémentaires, comme le camouflage spectral qui lui permet de devenir invisible si elle ne bouge pas. La sortie de Metroid Dread est prévue pour le 8 octobre prochain et c'est le studio Mercury Steam qui est aux commandes du projet.