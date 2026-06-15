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Metal Slug : SNK confirme que 2 épisodes sont en cours de développement

Metal Slug : SNK confirme que 2 épisodes sont en cours de développement

Pour ses 30 ans, la licence Metal Slug n'a visiblement pas l'intention de rester au repos. SNK a profité des célébrations de l'anniversaire de la série pour annoncer non pas un, mais deux nouveaux projets actuellement en développement. Le premier qui se nomme Metal Slug Rush s'adresse au marché mobile, il est développé par le studio coréen RingGames et s'éloigne quelque peu de la formule run & gun classique pour proposer une expérience qui rappelle davantage les jeux de survie à vagues façon Vampire Survivors. Les joueurs y incarnent l'incontournable Marco Rossi et devront survivre à des hordes d'ennemis tout en récupérant des armes et améliorations inspirées de l'ensemble de l'histoire de la franchise. Un premier trailer a été dévoilé, mais aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour les versions iOS et Android.



L'annonce la plus intéressante concerne le second projet, puisque SNK confirme en effet travailler sur un tout nouveau Metal Slug, mais sans dévoiler le moindre détail supplémentaire. Pas de nom, pas d'image et encore moins de plateforme annoncée pour le moment. L'éditeur se contente de parler d'une "nouvelle expérience Metal Slug", ce qui va laisser libre cours aux spéculations. Naturellement, les fans espèrent un véritable retour aux sources avec un nouvel épisode principal en 2D, fidèle à l'esprit des classiques qui ont fait la réputation de la série depuis ses débuts sur Neo Geo en 1996. D'autant que la franchise a récemment retrouvé une certaine visibilité grâce à Metal Slug Tactics, qui proposait une relecture stratégique de l'univers. Ces annonces s'inscrivent dans le cadre de l'opération "MISSION REBOOT", lancée par SNK pour célébrer les trois décennies de la licence. Et selon l'équipe de développement, ce n'est que le début. Le studio précise que d'autres révélations sont prévues dans les mois à venir et que la campagne anniversaire est encore loin d'être terminée. On a hâte d'en savoir davantage !


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 juin 2026
16:18


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