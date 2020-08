Medal of Honor Above and Beyond : un trailer imminent pour le prochain jeu de Respawn

Après avoir pondu deux TitanFall, un certain Apex Legends et le réussi Star Wars Jedi Fallen Order, Respawn Entertainment planche actuellement sur un tout nouvel opus de la saga Medal of Honor : celui-ci se prénomme Above and Beyond et s'inscrira dans le cadre de la réalité virtuelle. Jusqu'à présent, nous n'avions eu droit qu'à un timide premier trailer mais l'on a désormais la confirmation que le FPS sera présent lors de la gamescom 2020. On ne dit pas non.



C'est plus précisément lors de l'Opening Night Live, l'ouverture de l'édition digitale présentée par Geoff Keighley qui aura lieu demain soir, jeudi 27 août, que le titre s'exhibera avec une bande-annonce "World Premiere" : pour l'occasion, le PDG du studio de développement Vince Zampella et le game director du titre Peter Hirschmann se joindront au présentateur pour parler de leur nouveau bébé.



Medal of Honor Above and Beyond est attendu sur PC cette fin d'année 2020 sur Oculus Rift : il prendra place lors de la Seconde Guerre Mondiale et glissera le joueur dans la peau d'un agent de l'OSS, l'Office of Strategic Services, alors l'agence de renseignements américaine. Pourquoi pas : on se donne donc rendez-vous demain pour y voir plus clair.