Medal of Honor Above and Beyond : un trailer de gameplay en VR au coeur de la campagne de France

Stoppée brutalement en 2012, la série Medal of Honor s'apprête à faire son grand retour au coeur de la Seconde Guerre mondiale grâce à Above and Beyond, un épisode purement VR qui sortira sur Oculus Rift. Pour prouver que la saga n'est pas encore morte, Activision nous a dévoilé ce soir un nouveau trailer qui va faire plaisir aux nostalgiques des épisodes Allied Assault et Airborne. On y voit d'ailleurs plusieurs séquences phares dont le débarquement sur Omaha Beach, ou encore un rendez-vous avec des membres des FFI. Medal of honor : Above and Beyond arrivera en fin d'année, en exclusivité sur Oculus Rift.