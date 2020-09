Medal of Honor Above and Beyond : une date de sortie pour l'épisode VR de Respawn

On a tendance à l'oublier, mais la saga Medal of Honor n'est pas encore morte : au contraire, même, puisque le talentueux studio Respawn Entertainment est actuellement en train de plancher sur un tout nouvel opus nommé Above & Beyond. Celui-ci sera jouable exclusivement en réalité virtuelle sur PC et nous placera en pleine Seconde Guerre Mondiale, dans la peau d'un agent des services de renseignements américains.Parfois discrètement, souvent l'arme au poing, on devra alors infiltrer et combattre l'armée nazie avec une immersion toute particulière : pour ainsi dire, les auteurs d'Apex Legends avouent avoir passé quatre ans à s'entretenir avec des militaires vétérans dans le but d'édifier l'expérience la plus authentique possible.Autant dire que l'on a hâte de découvrir le soft par nous-mêmes et, justement, sa sortie nous a été précisée par le biais du Facebook Connect hier soir : Medal of Honor Above and Beyond débarquera donc le 11 décembre 2020 sur l'Oculus Store à destination de l'Oculus Rift. Rassurez-vous, le jeu sera également compatible avec les autres plateformes et même proposé sur Steam.