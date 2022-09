Marvel’s Midnight Suns : présentation de The Hunter, le personnage créé spécialement pour le jeu

Marvel’s Midnight Suns, voici donc ses différents trailers la concernant.







Cela faisait 15 jours que Firaxis ne nous avait pas donné de nouvelles de Marvel's Midnight Suns, pourtant bien calé quand il est question de révéler la liste des personnages jouables. Après Wolverine et Scarlet Witch récemment, c'est désormais au tour de The Hunter de nous montrer ses atouts et son potentiel. Seul et unique personnage créé de toutes pièces pour le jeu, The Hunter apparaît dans la vidéo sous les traits d'une jeune femme brune, sauf que dans les faits, il sera possible de modifier entièrement son apparence, et même son sexe, pour en faire un avatar propre à soi. Malgré ces possibilités, The Hunter a une histoire qui a quand même été intégré dans l'univers de Marvel, puisque les scénaristes ont fait en sorte qu'elle ait un lore crédible. On apprend ainsi qu'il s'agit de la fille de Lilith, l'antagoniste principale du jeu, qui a fait ses débuts dans les comic-books Ghost Rider en 1992. Dans le jeu, The Hunter ne se sépare jamais de ses deux katanas, avec lesquels elle est capable de créer des tornades de feu quand elle pousse sa rage au maximum. D'ailleurs, The Hunter est un personnage qui peut facilement doubler ses dégâts avec n'importe quelle carte utilisée. Elle peut également invoquer un chien, Charlie, mais qui n'a rien d'un canidé sympathique avec son look venu des enfers et sa capacité à crécher du feu. The Hunter possède également quelques sorts de magie de soutien et de soin qui font d'elle quelqu'un d'utile pour regénérer sa santé. En attendant 2023 et une date de sortie exacte pour