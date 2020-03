Marvel's Iron Man VR : une démo en approche sur PS4 ?

The game Marvel's Iron Man VR - Demo with id CUSA18232 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/RIwET16y0Q — PSN releases (@psnrelease) 11 mars 2020

The game Marvel's Iron Man VR - Demo with id CUSA18303 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/V0sogInXIN — PSN releases (@psnrelease) 11 mars 2020

Les possesseurs de PlayStation VR auront-ils droit à une démo de Marvel's Iron Man VR. C'est en tout cas ce que laisse supposer le compte Twitter PSN releases, qui a repéré une démo sur les PlayStation Store asiatique et japonais. Sony Interactive Entertainment et le studio Camouflaj n'ont encore rien officialisé pour le moment, mais il y a des chances que ce ne soit qu'une question de temps, d'autant que le même PSN releases semble avoir visé juste avec le récent Star Wars : Project Maverick En attendant d'être définitivement fixé sur le sujet, on rappelle que Marvel's Iron Man VR était censé débarquer le 28 février dernier, avant qu'il ne soit finalement repoussé au 15 mai. "Dans le but d'être conforme à notre vision et répondre aux attentes de notre incroyable communauté, on a pris la décision difficile de décaler la sortie de Marvel's Iron Man VR", avaient déclaré les développeurs en janvier dernier