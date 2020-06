Marvel's Iron Man VR : une vidéo qui revient sur la customisation de l'armure de Tony Stark

Marvel's Iron Man VR se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo récemment mise en ligne par Sony Interactive Entertainment. Cette fois-ci, les développeurs de Camouflaj ont souhaité mettre en avant la fameuse armure de Tony Stark que les joueurs auront l'occasion de bidouiller via le garage. " Vous pourrez l'examiner de plus près et la modifier en changeant les répulseurs, les armes auxiliaires, le réacteur Arc et les propulseurs, explique le producteur Yara Abou Samra. En accomplissant des missions et en progressant dans la campagne, vous gagnerez des points de recherche qui vous permettront de personnaliser votre armure à votre guise."





ous pouvez équiper des missiles à tête chercheuse sur votre main gauche et des bombes à sous-munitions sur votre main droite grâce aux points de recherche obtenus. Vous pouvez même personnaliser deux équipements différents pour différents styles de jeu. Cette fonctionnalité a eu un grand succès parmi les joueurs aguerris du studio Camouflaj. Un de mes équipements préférés consiste à combiner les Missiles antiblindage et le Tir dispersé pour pouvoir infliger d’importants dégâts aux ennemis de près comme de loin."









Naturellement, des skins ont également été pensées par le studio pour voler et combattre avec style. En cumulant le jeu de base (7), la démo (1), les bonus de précommande (4) et l'édition numérique spéciale (4), on nous annonce un total de 16 skins. Par ailleurs, Yara Abou Samra souligne que Camouflaj a collaboré avec l'artiste Adi Granov (Marvel) et Tim Tsang (directeur créatif de Marvel Games) pour créer l'armure du héros. Bien évidemment, on pourra la scruter sous toutes les coutures au garage.



Par ailleurs, on a droit au contenu détaillé de l'édition numérique spéciale de Marvel's Iron Man VR :



Un exemplaire du jeu

4 revêtements d’armure « Édition spéciale » (Avenger doré, Centurion noir, Rayon solaire, Furtif)

12 points de recherche – Les points de recherche s’obtiennent en analysant les performances de combat d’Iron Man sur le terrain. Cette analyse permet à FRIDAY de développer de nouvelles technologies (armes et améliorations) pour l’armure à impulsions. Utilisez ces points de recherche pour déverrouiller rapidement des armes et des améliorations et personnaliser votre style de jeu.

Bande-son numérique « Édition spéciale » de Marvel’s Iron Man VR

Thème PS4 Iron Man « Édition spéciale »



Enfin, notons que ceux qui précommanderont le jeu se verront remettre, en plus, quatre revêtements d’armure (Origines, Rétro, Centurion d’argent, Ultraviolet), ainsi que le thème PS4 dynamique Marvel’s Iron Man VR. La sortie du jeu reste prévue pour le juillet prochain sur PS4.



