Marvel's Iron Man VR : une publicité bien explosive donne le ton, bientôt la sortie

Incarner Tony Stark est un véritable rêve de gosse pour beaucoup et, grâce cette génération, la chose est enfin rendue possible un peu plus concrètement grâce à la réalité virtuelle. Pour le coup, c'est Sony et son PlayStation VR qui récupèrent l'exclusivité du super-héros : histoire de donner l'eau à la bouche aux amateurs du milliardaire, une nouvelle publicité en CGI de ce Marvel's Iron Man VR (que l'on espère ébouriffant, cela va sans dire) vient d'être publiée. Trente secondes bien énervées, bien explosives qui nous promettent monts et merveilles : on n'en demandait pas moins et l'on se donne donc rendez-vous le 3 juillet prochain sur PS4 pour le verdict final.