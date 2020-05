Marvel's Iron Man VR : une démo et un pack avec deux PlayStation Move

permet d'apprendre à voler à Malibu, avant de nous demander d'abattre les drones Stark piratés qui se dressent entre nous et Pepper en pleine chute libre. Une cinématique ainsi que deux missions optionnelles figurent également au programme. A noter que ceux qui joueront à cette démo pourront obtenir le

revêtement d'armure Lave en fusion dans le jeu complet.





Par ailleurs, on apprend qu'un pack spécial - comprenant un exemplaire de Marvel's Iron Man VR et deux PlayStation Move - est prévu en Europe et sera proposé au prix de 99,99€. Aux Etats-Unis, ils auront droit à un autre bundle contenant le jeu, le PlayStation VR, le PlayStation Camera, deux PlayStation Move ainsi qu'un disque rempli de démos en réalité virtuelle. Il faudra débourser 349,99$ pour se le procurer. A l'heure actuelle, on ignore si le même genre d'offre sera disponible sur le Vieux Continent.Ce qui est certain en revanche, c'est que tout ça débarquera le 3 juillet prochain, soit en même temps que le jeu.