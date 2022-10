Marvel's Iron Man VR : l'exclu PS VR est terminée, le jeu passe chez Meta

Sorti en juillet 2020, Marvel's Iron Man VR faisait partie des derniers grands jeux développés spécifiquement pour le PlayStation VR, mais il est temps pour lui de voler vers de nouveaux horizons. En effet, lors de sa conférence de presse, Meta a révélé que le jeu développé par le studio Camouflaj va arriver sur Meta Quest 2 dès le 3 novembre dernier. Un rapprochement inattendu qui s'explique tout simplement par le rachat du studio par l'entreprise menée par Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook n'a d'ailleurs pas seulement racheté un seul studio spécialisé dans la réalité virtuelle, puisqu'il en a profité pour officialiser l'acquisition de Twisted Pixel Games, qui appartenait auparavant à Microsoft, mais aussi le studio Armature, qui s'est fait connaître pour avoir mis sur pied Resident Evil 4 VR. Pour Zuckerberg, l'avenir se fera dans un monde virtuel parallèle et connecté et il faut donc s'armer pour la bâtir selon ses ambitions. En attendant de savoir s'il est bien un visionnaire, ou qu'il fonce droit dans le mur, il est possible de revoir et relire notre test de Marvel's Iron Man VR.