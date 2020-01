Marvel's Iron Man VR : encore un jeu repoussé, Tony Stark va devoir patienter un peu

Marvel's Iron Man VR ne sortira pas sur PS4 à la date prévue, à savoir le 28 février prochain. Le nouveau rendez-vous est désormais fixé au 15 mai. "Dans le but d'être conforme à notre vision et répondre aux attentes de notre incroyable communauté, on a pris la décision difficile de décaler la sortie de Marvel's Iron Man VR au 15 mai, peut-on lire. Nous apprécions votre patience ainsi que votre compréhension. Vous entendrez de nouveau parler de nous bientôt !"



Dans une interview accordée à Kotaku en avril 2019, Ryan Payton avait indiqué que le jeu ne résumerait pas à une simple expérience VR d'une heure. "Nous ne sommes pas en train de créer un rail shooter, ni un parc d'attractions , avait-il souligné. Nous ne développons pas non plus une démo ou une expérience VR basée sur la licence Iron Man. Ce que nous faisons, c'est un jeu bac à sable avec une véritable histoire, de nombreuses missions et plein de cinématiques ." C'est tout ce que demandent les fans de Tony Stark.





In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!