Marvel's Avengers : le personnage de Spider-Man sera une exclusivité PlayStation

Prévu sur PC, PS4 et Xbox One, Marvel's Avengers permettra aux joueurs d'incarner les nombreux héros de la franchise américaine, à un petit détail près. Il faudra être un joueur PlayStation pour profiter de Spider-Man. Sony détenant les droits de ce personnage, il sera donc réservé aux joueurs PS4 et PS5 comme l'a expliqué Jeff Adams, directeur artistique associé chez Crystal Dynamics lors d'un post sur le PS Blog. Habitué aux rues de New-York, l'homme-araignée a pu sortir de son environnement à quelques occasions dans le comics, ce qui a donné lieu à des situations plutôt inhabituelles. C'est cet aspect du héros qui sera donc exploité par le studio, sachant qu'il devra ici s'allier avec d'autres héros pour combattre des périls encore plus grands.

La création du personnage a donc été confiée à Vince Napoli, Lead Combat Designer, qui va donc s'assurer que Peter Parker soit aussi agréable à jouer que possible, et que ses déplacements restent fluides hors des rues bordées de gratte-ciels de Manhattan. Spidey arrivera en jeu lors d'un événement spécifique qui demandera au joueur de remplir une série de défis avec le héros. L'idée est d'avoir une sorte du tutoriel qui permettra de prendre le personnage en main progressivement, tout en découvrant au fur et à mesure les différentes capacités et gadgets du héros. Bien sûr, les joueurs PlayStation pourront également profiter de nombreuses tenues pour Spider-Man .

Rappelons que Marvel's Avengers aura droit à une bêta qui débutera le 7 août sur PS4, et le 14 sur PC et Xbox One. Enfin, une beta ouverte à tous sera disponible à partir du 21 août.