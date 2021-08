Marvel's Avengers : la mise jour avec Black Panther s'offre un nouveau trailer en 4K

Square Enix et Crystal Dynamics préparent l'arrivée de la plus grosse mise à jour pour Marvel's Avengers, qui introduira le personnage de Black Panther. Baptisé "War for Wakanda", cette nouvelle extension permettra de profiter d'une toute nouvelle campagne, de découvrir des environnements plus dépaysants, de combattre des ennemis jamais vus jusqu'à présent, de faire face à des puzzles plus inventifs et surtout de profiter d'une interface utilisateur revue et corrigée. En attendant de pouvoir profiter de tout cela, un nouveau trailer, diffusé en 4K, nous permet de nous mettre dans l'ambiance et de constater que Klaw fera partie des nouveaux méchants à devoir abattre. En attendant le déploiement de cette mise à jour demain le 17 août prochain, profitons de cette nouvelle bande annonce.