Marvel's Avengers : le jeu se montre sur Xbox Series X et PS5, les améliorations expliquées

Marvel's Avengers se rappelle à notre bon souvenir à travers un tout nouveau trailer fraîchement mis en ligne par Square Enix. En moins d'1 minute 30, les développeurs de Crystal Dynamics montrent les améliorations auxquelles il faut s'attendre sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. SSD oblige, on nous promet des temps de chargement plus courts, ainsi que des textures en haute résolution.Les décors étant destructibles dans Marvel's Avengers, on nous affirme également que les démolitions seront mieux rendues, histoire que les scènes d'action soient encore plus spectaculaires. Enfin, la vidéo rappelle que le cross-play sera de mise, à condition de jouer sur la même famille de consoles. Compte tenu que Marvel's Avengers n'arrivera pas avant le 18 mars prochain sur les trois machines, peut-être aurons-nous droit à un autre trailer faisant la part belle au ray-tracing, à la 4K, au 60fps, ou encore à la DualSense - vu qu'il a été annoncé que le jeu exploiterait les fonctionnalités de la manette.Bref, on reste aux aguets.