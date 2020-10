Marvel's Avengers : la sortie du jeu repoussée sur Xbox Series X et PS5, Crystal Dynamics s'explique

Marvel's Avengers ne sortira pas cette année sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5. C'est en effet ce qu'annonce Crystal Dynamics par le biais d'un communiqué officiel, en précisant qu'il faudra désormais attendre 2021 pour mettre les mains dessus. Comme souvent dans pareille situation, on nous explique que ce report est dû à une volonté des équipes de proposer la meilleure expérience next-gen possible Toutefois, on rappelle que le jeu sera rétrocompatible sur les nouvelles consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft, ce qui permettra à leurs possesseurs de patienter.



Une mauvaise nouvelle arrivant rarement seule, il est également stipulé que l'arrivée du personnage additionnel Kate Bishop (dans le cadre de l'opération « Avengers : Kate Bishop — Assaut sur l'AIM ») n'est plus programmée pour fin octobre, mais à une date ultérieure. Histoire que la pilule ne soit pas trop difficile à avaler, à

Des crédits : 1 500

Des unités : 7 000

Des modules d'amélioration : 250

Des clés génétiques : 20

Une plaque d'identification à l'effigie de Sarah Garza

Non,partir du 22 octobre à 19h, des packs numériques seront offerts pour remercier la fidélité des fans. Ils contiendront :

Précisons que tout ça sera disponible jusqu'au 5 novembre 18h. Enfin, sur le site officiel de Marvel's Avengers, les développeurs font un tour complet des améliorations à venir, sachant que la mise à jour 1.3.3 a tout juste été déployée hier.