Mario Strikers Switch : un trailer de 5 min qui revient sur les bases du jeu, le plein de nouvelles images

Mario Strikers Battle League Football refait surface à travers une vidéo inédite et des nouvelles images fraîchement mises en ligne. D'une durée de quasiment cinq minutes, la séquence revient sur certaines mécaniques de gameplay qu'il faudra absolument maîtriser pour espérer faire bonne figure sur le terrain. Par exemple, il y a cette espèce de tacle chargé que l'on pourra utiliser sur ses propres partenaires pour qu'ils subtilisent le ballon à l'adversaire, ou alors les distancent et se mettent en position de frappe.Les fameuses Hyper Frappes - déjà présentées - sont également mises en avant pour rappeler qu'en cas de but, elles rapporteront non pas un mais deux points. A priori, une dizaine de personnages devraient être disponibles au lancement de Mario Strikers Battle League Football, chacun d'eux pouvant modifier leur équipement et ainsi améliorer leurs performances. Naturellement, il y aura moyen d'organiser des matchs jusqu'à 8 sur une seule et même Nintendo Switch, sans oublier le mode en ligne et la possibilité d'intégrer un club (ou d'en créer un) pour en affronter d'autres. Le but sera de bien figurer au classement, un système de divisions ayant été mis en place.Pour mémoire, la sortie de Mario Strikers Battle League Football est fixée au 10 juin prochain sur Nintendo Switch.