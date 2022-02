Mario Football : la saga revient sur Switch après 15 ans d'absence, trailer, screenshots et infos

Le Nintendo Direct du 9 février 2022 aura été plein de surprises et parmi celles-ci, on peut évidemment évoquer l'annonce de Mario Strikers Battle League Football, nouvel épisode de la série Mario Football qui rechausse ses crampons plus de 15 ans après l'épisode sur Wii et ça ne nous rajeunit pas. On ne sait pas encore si ce sont les Canadiens de Next Level Games qui sont encore aux commandes de cet opus sur Switch, mais une chose est sûre, ce Mario Strikers Battle League Football se veut encore plus fun que les précédents, avec une dimension online qui est clairement l'une des principales nouveautés. Il sera en effet possible de jouer à des matches individuels, mais aussi au mode "Clubs en ligne", où l'on peut s'affronter jusqu’à 20 joueurs en simultané. Comme tout jeu de sport estampillé Mario, il sera possible de déclencher des attaques puissantes et stylisées, sachant que chaque personnage bénéficiera de ses propres aptitudes. Autre ajout de cet épisode Switch, la possibilité de modifier et faire évoluer son équipement qui donnera accès à de meilleures performances selon ce qu'on porte sur le terrain. Tout est d'ailleurs détaillé dans le trailer et les screenshots qui accompagnent l'annonce.La sortie de Mario Strikers Battle League Football est attendue pour le 10 juin prochain sur Nintendo Switch.