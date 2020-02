Mario Kart 9 : le jeu en développement sur Nintendo Switch ?

Et si Mario Kart 9 était en développement sur Nintendo Switch ? C'est en tout cas ce que laisse supposer le dernier tweet énigmatique de Sabi, dont la fiabilité n'est plus à démontrer quand il s'agit de la firme de Kyoto. Alors qu'un fan lui demande si la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est toujours programmée pour 2020, il lui fait comprendre que le jeu pourrait ne pas sortir cette année. "Par contre, j'ai entendu parler d'une autre licence majeure qui reviendrait à la fin de cette année et à laquelle personne ne s'attend, souligne-t-il sur Twitter . Je vais essayer d'avoir des précisions d'ici la semaine prochaine, je vous tiens au courant."Le lendemain, le même Sabi revient en disant que ça ne sent pas très bon pour Breath of the Wild 2. "Du coup, ça donne un peu plus de crédit au jeu majeur dont je vous ai parlé la dernière fois, explique-t-il. Rien n'est gravé dans le marbre, c'est donc à prendre avec des pincettes. En tout cas, il est probable que le jeu ait des pneus." Voilà pourquoi les fans pensent qu'il s'agit de Mario Kart 9, même si absolument rien n'oblige Nintendo à dégainer un nouvel épisode. En effet, Mario Kart 8 Deluxe est à ce jour la meilleure vente sur Switch (plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde), et on rappelle également que Mario Kart Tour est sorti l'année dernière sur les appareils mobiles. Bref, tous les signaux sont au vert.L'autre jeu de course mythique auquel on pense, c'est bien évidemment F-Zero mais, jusqu'à preuve du contraire, la licence est dépourvue de pneus. Finalement, peut-être que les pneus dont parle Sabi servent de moyen de locomotion dans un titre qui ne serait pas un jeu de course. Oui, on cogite sévère là.