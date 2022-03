Mario Kart 8 Deluxe : nouvelles images des 48 nouveaux circuits en DLC, dont celui à Paris

Dévoilé lors du Nintendo Direct du 9 février 2022, le pack DLC incluant 48 "nouveaux" (les guillemets sont importants) circuits pour Mario Kart 8 Deluxe se dévoile un peu plus grâce à ces nouvelles images que Nintendo vient de partager. On le sait depuis l'annonce, mais il est quand même utile de le préciser, l'ensemble des 48 tracés supplémentaires seront déployés au fur et à mesure, entre demain et la fin de l'année 2023. C'est évidemment une astuce très maligne de la part de Nintendo pour nous faire patienter sagement jusquà la sortie de Mario Kart 9, toujours en cours de développement. Du coup, dès demain, il sera possible de s'amuser avec la première vague incluant la Coupe turbo dorée et la Coupe maneki-neko. Ceux qui ont joué aux précédents Mario Kart reconnaîtront Celles-ci les escalators et les boutiques du Supermarché Coconut (Wii), les chutes de rochers de la Montagne Choco (N64), les foules de spectateurs du Circuit Toad (3DS), les gros nuages du Jardin volant (GBA), et de trafic particulièrement dense de la Corniche Champignon (DS). Et cerise sur le gâteau, il sera possible de s'essayer à des circuits issus de Mario Kart Tour que sont la Traversée de Tokyo, la Promenade à Paris et le Dojo ninja.

On rappelle que ces nouveaux circuits sont payés, mais qu'il est possible d'obtenir les 6 vagues du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire grâce à un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ce qui équivaut à un souscrire à 39,99€ par an. Sinon, le pass classique, sans abonnement au online vous coûtera 24.99€. A vous de faire votre choix.

Vague 1 – Sortie le 18 mars 2022

Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)