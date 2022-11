Mario Kart 8 Deluxe : une date pour les 8 nouveaux circuits de la Vague 3, c'est pour bientôt

COUPE PIERRE

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Lac Boo (Mario Kart Super Circuit)

Mont Éboulis (Mario Kart 7)

Bois Vermeil (Mario Kart Wii)

La Vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera déployée le 7 décembre prochain. C'est en effet ce que vient d'annoncer Nintendo en dévoilant un trailer qui passe en revue les huits nouvelles pistes réparties en deux coupes, à savoir la Coupe Pierre et la Coupe Lune. Pour mémoire, le Pass circuits additionnels contient pas moins de 48 circuits supplémentaires, sachant que 16 sont d'ores et déjà disponibles via les Vagues 1 (18 mars 2022) et 2 (4 août 2022). Les trois prochaines Vagues débarqueront d'ici à la fin de l'année 2023. Enfin, rappelons qu'il existe deux moyens d'obtenir le Pass circuits additionnels : soit en l'achetant séparément (24,99€), soit en passant par l'offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel.



COUPE LUNE