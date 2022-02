Mario Kart 8 Deluxe : le jeu va s'étoffer de 48 nouveaux circuits, trailer et images

Puisque Mario Kart 9 n'est pas prêt de voir le jour, Nintendo continue d'enrichir le contenu de Mario Kart 8 Deluxe, de loin l'un des best-sellers de la Nintendo Switch et ses 43 millions d'exemplaires. Dans le Nintendo Direct du 9 février 2022, la firme de Kyoto a surprend pas mal de monde en annonçant un pass de circuits additionnels qui permettra de mettre la main sur 48 nouveaux circuits pour le jeu. Proposé à 24,99€, ce pass permettra de découvrir des versions remasterisées de vieux circuits issus des anciens Mario Kart. Qu'il s'agisse du Super Mario Kart de la Super NES, de Mario Kart Super Circuit de la version Game Boy Advance, de Mario Kart 64, de Double Dash!!, de Mario Kart DS, de Mario Kart Wii, de Mario Kart 7 (DS aussi) et de Mario Kart Tour (mobile), on pourra prolonger le plaisir pendant de nombreux mois.







Ces 48 circuits seront distribués en 6 vagues (donc 8 circuits par vague) dès le 18 mars 2022 et ce qu'à la fin de l'année 2023, ce qui nous pousse à croire qu'on ne verra pas Mario Kart 9 avant 2024. Nintendo précise tout de même que le pass circuits additionnels sera disponible à l’achat individuel au prix de 24,99€, mais aussi accessible sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Vous voilà prévenus !





Vague 1 : Sortie le 18 mars 2022



Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)



Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)