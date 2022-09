Mario Kart 8 Deluxe : présentation des nouveaux circuits de la Vague 3

Parmi les innombrables annonces qui ont émaillé du Nintendo Direct du 13 septembre 2022, Mario Kart 8 Deluxe a réussi à tirer son épingle du jeu. Forcément, depuis que Nintendo a annoncé l'ajout de 48 nouveaux circuits en DLC, il y a de quoi patienter jusqu'à l'arrivée de Mario Kart 9. Justement, ce fut l'occasion pour Nintendo d'évoquer la Vague 3 des circuits additionnels, qui proposera huit circuits supplémentaires dont le Mont festif, tiré de Mario Kart Tour (la version mobile) et Jardin Peach, tiré de Mario Kart DS. La date de sortie exacte n'a pas été communiquée, mais on sait que ça arrivera pour cet Hiver 2022. Rappel pour celles et ceux qui sont passés à côté, le Pass circuits additionnels est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop, et il est aussi possible d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.