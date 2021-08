Life is Strange True Colors : plus de 13 min de gameplay en VF, une scène avec Alex Chen

Life is Strange : True Colors (sauf pour la version Switch décalée à 2022) et Deck13 et Square Enix ont décidé de dévoiler un peu plus de gameplay de son jeu narratif qui mettra en scène une certaine Alex Chen. C'est elle d'ailleurs qui est mis en valeur dans cette vidéo de quasi 14 minutes où on la voit faire connaissance de Steph dans une boutique de disques du côté de Haven Springs. Aussi coloré que les précédents épisodes, Life is Strange : True Colors répète aussi les mêmes schémas de gameplay depuis de longues années, mais on espère que les développeurs proposeront de vraies nouveautés pour éviter le syndrome du jeu copié/collé dont est victime la série depuis bien trop longtemps. Par chance, cet extrait du jeu est aussi disponible en VF, ce qui va permettre d'avoir un aperçu de ce qui nous attend en termes de localisation française...





