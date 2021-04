Life is Strange True Colors : les personnages principaux présentés en vidéo, c'est doublé en français

Life is Strange : True Colors en dévoilant une toute nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, se charge de présenter les personnages principaux du jeu. Mais ce qui rend cette séquence encore plus intéressante, c'est la présence des voix françaises, une première dans l'histoire de la série.



C'est Geneviève Doang (Laura Victoriano dans The Evil Within, Lunafreya dans Final Fantasy XV, Ciri dans The Witcher 3) qui prêtera sa voix à l'héroïne Alex Chen, tandis qu'Alex Fourreau (Tseng dans Final Fantasy VII Remake) doublera Gabe, Adeline Chetail (Ellie dans The Last of Us, Zelda dans Breath of the Wild) Steph, Bastien Bourlé (Genos dans One Punch Man) Ryan, Alice Taurand (Phin Mason dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales) Charlotte, ou encore Céline Melloul (la narratrice dans Moss) Diane.



Ce trailer fait suite à la séquence d'introduction du jeu diffusée il y a deux jours, et dans laquelle Alex Chen discute avec son assistante sociale juste avant d'aller rejoindre son frère à Haven Springs (Colorado). Mais comme on le sait déjà, tout ne se passera pas comme prévu lors de son arrivée. Pour mémoire, Life is Strange : True Colors est attendu pour le 10 septembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch et Stadia.





Square Enix poursuit la campagne promotionnelle de