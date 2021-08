Life is Strange : du report pour l'épisode True Colors et la version remasterisée

Life is Strange Remastered Collection affichait déjà une date de sortie fixée au 30 septembre prochain. Malheureusement, on apprend aujourd'hui que le titre ne tiendra pas son calendrier puisqu'il est même repoussé à 2022 sur l'ensemble des supports sur lesquels il est prévu. Une triste nouvelle pour les amoureux de la licence (et il y en a beaucoup !) qui pensait revivre l'ensemble des épisodes en version restaurée. Le compte Twitter officiel du jeu explique qu'en raison de l'épidémie de COVID et le fait que les développeurs travaillent de chez eux a compliqué pas mal les choses et retardé le planning. Mais une mauvaise nouvelle n'arrivant pas seule, on apprend aussi que la version Nintendo Switch de Life is Strange True Colors voit sa date de sortie elle aussi repoussée à 2022. On imagine que le portage sur la console hybride de Nintendo complique comme d'habitude un peu plus les choses et Deck Nine a besoin de temps supplémentaire pour que la version soit la plus clean possible.





An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) 11 août 2021

Annoncé à l'E3 2021 lors de la conférence de Square Enix,

Histoire de ne pas finir sur une mauvaise note, les développeurs lâchent un nouveau trailer de Life is Strange : True Colors, ou plutôt du DLC "Wavelengths" qui permettra d'en savoir plus sur le personnage de Steph Gingrich qu'on pourra incarner et mieux comprendre sa passion pour la musique.