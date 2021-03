Life is Strange True Colors : le jeu annoncé, un 1er trailer pour faire connaissance avec l'héroïne Alex Chen

Au-delà de la garde-robe qui pourra contenir jusqu'à 24 tenues, et de la B.O. composée à la fois de musiques originales (M







Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin par exemple), on notera que Life is Strange : True Colors ne sera pas découpé en épisodes : il sortira en un seul bloc le 10 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC et Stadia.Enfin, en plus d'être disponible en précommande, le jeu se décline en deux éditions spéciales : xmtoon et Novo Amor) et sous licence ( ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées." En fait, c'est la mort de son frère lors d'un prétendu accident qui va la contraindre à accepter ce pouvoir surnaturel, et à révéler ainsi les sombres secrets de la ville de Haven Springs. Bien évidemment, elle aura l'occasion de nouer des liens forts avec différents habitants (Ryan et Steph entre autres), et de faire des choix qui impacteront le déroulement des événements.Au-delà de la garde-robe qui pourra contenir jusqu'à 24 tenues, et de la B.O. composée à la fois de musiques originales (M Alex Chen, une jeune femme capable "de

Le jeu complet Life is Strange : True Colors.

L'histoire bonus exclusive « Wavelengths » : incarnez Steph un an avant l'arrivée d'Alex à Haven Springs dans une histoire autonome se déroulant dans l'emblématique magasin Rocky Mountain Record Traders et sa station de radio, KRCT.

Le pack de tenues Héros de Life is Strange exclusif : changez le look d'Alex avec quatre nouvelles tenues inspirées des protagonistes précédents. Le pack inclut des vêtements inspirés des tenues Misfit Skull de Chloe, Wolf Squad de Sean, Space Mission de Daniel, et Jane Doe de Max Une tenue sera disponible dans chaque chapitre du jeu principal.

ÉDITION ULTIMATE

Life is Strange : True Colors

L'histoire bonus exclusive « Wavelengths »

Le pack de tenues Héros de Life is Strange exclusif

Life is Strange Remastered

Life is Strange : Before the Storm Remastered

Life is Strange : Before the Storm - Tenue Zombie Crypt

Comme promis, Square Enix a profité de son premier Square Enix Presents pour officialiser le prochain Life is Strange qui, donc, s'appelle Life is Strange : True Colors. Alors que l'on pensait que DONTNOD Entertainment était aux commandes du projet, on apprend que le jeu est finalement développé par Deck Nine Games qui a déjà eu l'occasion de se familiariser avec la série, puisque le studio américain est derrière la préquelle Before the Storm.Fabien l'explique dans ses premières impressions : cette fois-ci, on incarnera