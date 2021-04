Life is Strange True Colors : voici la séquence d'ouverture, Alex Chen parle de son frère

Attendu pour le 10 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC et Stadia, Life is Strange : True Colors ne sera pas découpé en épisodes et se déclinera en deux éditions spéciales détaillées



" Pour révéler les secrets de la bourgade, elle pourra compter sur l'aide de Ryan et de Steph, deux des habitants de Haven Springs.Attendu pour le 10 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC et Stadia, Life is Strange : True Colors ne sera pas découpé en épisodes et se déclinera en deux éditions spéciales détaillées à cette adresse . Enfin, sachez que notre preview du jeu est également disponible.

Life is Strange : True Colors se rappelle à notre bon souvenir à travers sa séquence d'ouverture que Square Enix vient tout juste de dévoiler. D'une durée de quasiment deux minutes, elle permet d'assister à une conversation entre l'héroïne Alex Chen et son assistante sociale. Cette dernière lui dit que le grand jour est enfin arrivé, et qu'elle va pouvoir retrouver son frère qui vit dans la ville de Haven Springs (Colorado).Or, par la suite, on sait qu'elle apprendra la mort de son frère suite à un mystérieux accident. Le point de départ d'une aventure qui va l'amener à apprivoiser son pouvoir grâce auquel elle peut "ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées.