Life is Strange True Colors : on l'a vu, nos premières impressions sur les aventures d'Alex

Le fait que l'aventure arbore un sous-titre plutôt que le chiffre 3 peut paraître étonnant de prime abord, mais cette nomenclature s'avère en réalité assez logique. True Colors est en effet réalisé par le studio américain Deck Nine Games, qui avait déjá signé Life is Strange : Before the Storm en 2017. Cependant, ce nouvel épisode semble bien parti pour respecter les thématiques habituelles du studio français Dontnod Entertainment (qui, lui, a conçu les "numérotés" Life is Strange et Life is Strange 2). Ainsi, l'action se déroule une fois de plus dans une paisible bourgade américaine, et met en scène les retrouvailles entre la jeune Alex et son frère Gabe, après huit années de séparation. Ce point de départ rappelle d'ailleurs également celui de Tell Me Why, autre production de DontNod. Mais derrière ses parterres fleuris et ses somptueux panoramas faits de lacs ensoleillés et de montagnes enneigées, la ville de Haven Springs recèle manifestement de sombres secrets. Ainsi Alex va très rapidement devoir faire face à la mort de Gabe, qui décède dans un accident… qui en réalité n'en est peut-être pas un.







L'aventure sera donc faite de mystère et d'enquête, sans oublier l'incontournable élément surnaturel qui convient à tout épisode de Life is Strange. Cette fois, le pouvoir d'Alex est celui d'une empathie psychique démesurée. La jeune femme est capable de ressentir les émotions de ses interlocuteurs, qu'il s'agisse de colère ou de tristesse par exemple, ce qui se traduit à l'écran par l'apparition d'une aura colorée autour du corps des personnes concernées. Les détails du gameplay sont encore un peu flous, mais il semblerait que face à des auras trop fortes, Alex puisse perdre le contrôle et se retrouvée "contaminée" par les émotions. Nous ne manquerons pas de vérifier la nature exacte de cette mécanique lors d'une prise en mains réelle du jeu. En attendant, la présence de deux romances est déjà confirmée. Le joueur aura le choix (inclusif) entre deux partenaires amoureux potentiels, représentés par le barbu Ryan et l'amatrice de jeux de plateau Steph, qui était déjà présente dans Life is Strange : Before the Storm.





I SEE YOUR TRUE COLORS...