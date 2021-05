Lies of P : quand Pinocchio rencontre Dark Souls, un premier trailer qui fait saliver

Connu pour être aux commandes du MMORPG Bless Unleashed, Round8 Studio a surpris son monde avec l'annonce de Lies of P. Si le jeu fait beaucoup parler de lui ces dernières heures, c'est tout simplement parce qu'il propose une association improbable entre la légende de Pinocchio et l'exigence des Souls-like. D'après ce que l'on nous explique, la célèbre marionnette devra partir à la recherche de son créateur, Gepetto, dans les ruelles sombres de la ville de Krat. Après avoir connu la prospérité pendant la Belle Époque, la cité est désormais habitée par des créatures démoniaques.Relecture du conte que l'on a entendu au mois une fois dans sa vie, Lies of P placera bien évidemment le mensonge au coeur du gameplay. Mentir aux différents interlocuteurs aura un impact sur des quêtes qualifiées de procédurales et d'interconnectées ; selon les choix opérés, la fin du jeu sera différente. Côté système de combat, on nous assure qu'il y aura moyen de combiner les armes pour en créer des nouvelles, sans oublier le corps de Pinocchio que l'on pourra améliorer au fil de l'aventure - et pas uniquement pour affronter les adversaires.Avec un trailer qui s'inspire clairement des productions From Software, Lies of P a déjà réussi à capter l'attention des fans du genre. On a déjà hâte de découvrir les premières phases de gameplay. Le jeu est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.