Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning : trailer épique, date de sortie et nouvelle extension pour le remaster

Il s'agissait plutôt d'une bonne surprise lors de son annonce : Les Royaumes d'Amalur Reckoning allait s'attribuer un joli portage sur PC, PlayStation 4 et Xbox One cette année avec une technique rehaussée et un gameplay modernisé. Malheureusement, THQ Nordic n'en avait pas montré beaucoup plus, du moins jusqu'à aujourd'hui :Autrement plus étonnant,: un fait plutôt rare quand on sait que l'action-RPG est tout de même sorti en 2012 et qu'il était laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. Il faut croire que THQ Nordic croit en ce portage qui, pour l'occasion s'affublera d'un petit préfixe pour donner le nom de "Re-Reckoning" : bref, bon visionnage et n'oubliez pas, une édition collector a d'ores et déjà été annoncée pour les plus fans d'entre vous.