Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning : 1ers extraits de gameplay dans ce trailer sanglant

Les Royaumes d'Amalur : Re-Reckoning est un projet plutôt audacieux puisqu'il ressuscite l'action-RPG du même (presque) même nom sorti en 2012 avec des optimisations techniques, de gameplay et carrément... une nouvelle et grande extension baptisée Fatesworn à venir en 2021. Bref, THQ Nordic croit dur comme fer en ce nouveau remaster et à l'occasion de la gamescom 2020, vient de publier un tout nouveau trailer.



Celui-ci nous permet, enfin, d'apprécier le rendu du jeu plus concrètement grâce à de premières séquences de gameplay in-game. Pour rappel, tous les DLC sortis jusqu'à présent seront également compris dans cette édition ultime qui débarquera le 8 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.





