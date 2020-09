Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning : le remaster se rend dispo avec un trailer de lancement musclé

En 2012 sortait Les Royaumes d'Amalur Reckoning, un RPG à l'univers vaste et ambitieux conçu par 38 Studios et Big Huge Games. Autrefois éditée par Electronic Arts, la franchise est désormais dans le giron de THQ Nordic et la firme autrichienne lui prévoit un avenir conséquent : déjà par le biais de ce remaster, dont le trailer de lancement est disponible ci-dessous, puis avec une véritable extension inédite en 2021, nommée Fatesworn.En attendant plus de nouvelles de ce DLC, vous aurez déjà de quoi bien vous occuper avec cette aventure colorée et chronophage dont la formule se voit légèrement remaniée pour l'occasion : gameplay revu, nouvelle difficulté, graphismes rehaussés... Il nous reste plus qu'à craquer pour le jeu, d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Au passage, notre test de l'époque est accessible à cette adresse