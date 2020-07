Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning : on connait le poids du remaster, le voici

29.97 GB : on imagine qu'il en sera plus ou moins de même sur PlayStation 4 ainsi que sur PC. Une masse bien loin des récents jeux ultra-gourmands et qui devrait soulager votre disque-dur.



On rappelle que l'action-RPG débarquera sur toutes les plateformes mentionnées plus haut le 18 août 2020, soit dans moins d'un mois : on espère que le projet n'a pas trop vieilli et que l'on sera agréablement surpris.





Tranquillement mais sûrement, Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning continue de se préciser : il y a quelques semaines , nous avions eu droit à un superbe trailer et infos en pagaille, dont une dévoilant une toute nouvelle extension prévue en 2021. Sans doute possible, THQ Nordic mise gros sur le remaster de ce gros et chouette RPG originellement sorti en 2012 : aujourd'hui, c'est par le biais du Microsoft Store que le poids du jeu sur Xbox One nous est révélé... et celui-ci s'annonce tout à fait acceptable.Ainsi, cette édition Re-Reckoning comprenant tous les DLC ainsi que des graphismes retravaillés pèsera