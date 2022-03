Les jeux de SNK arrivent sur Piepacker, le Netflix du jeu rétro, tous les détails

Lancé en juin de l'année dernière, le service Piepacker vient d'annoncer un partenariat avec la société SNK, que tout le monde connaît pour avoir donné naissance à la NeoGeo au début des années 90. Fort de son élan et d'une certaine popularité, la plateforme de streaming des jeux rétro va donc enrichir son catalogue de plusieurs titres qui ont fait le succès de l'ancienne Rolls Royces des consoles. Depuis le 10 mars dernier, il est possible de s'amuser à Metal Slug, Metal Slug X, Samurai Shodown IV, KOF '98, The Last Blade 2 et Baseball Stars 2, tandis qu'il faudra attendre le 24 mars prochain pour mettre la main sur Real Bout Fatal Futy Special, Last Resort et Shock Troopers. Bien sûr, d'autres jeux arriveront par la suite, mais ce premier jet montre bien la volonté de proposer les meilleurs titres d'emblée. D'ailleurs, sachez que l'excellent Rage of the Dragons, indisponible sur NeoGeo Mini ou tous les appareils rétro estampillés NeoGeo qui ressortent, est déjà paru sur Piepacker. Dans tous les cas, chez SNK et notamment son PDG Kenji Matsubara, on se réjouit de cette collaboration qui met en avant les jeux rétro.

C’est passionnant de s’associer à Piepacker. Je suis heureux de voir le retour des classiques de SNK, Piepacker est une jeune plateforme passionnée avec beaucoup de potentiel. J’espère que les joueurs et joueuses de Piepacker aimeront les jeux et surtout, qu’ils et elles s’amuseront !

Autrement, pour celles et ceux qui découvrent l'existence de Piepacker avec cette brève, sachez que cette plateforme dite de "social-gaming" est née de l’imagination de deux Français : Benjamin Devienne et Jules Testard. D'abord créée aux Etats-Unis dans la Silicon Valley, la société a été par la suite relocalisée en France, suite au succès de sa campagne Kickstarter qui avait permis de récolter plus de 220 000 dollars. L'idée derrière ce projet est de permettre à n'importe qui de jouer à ces jeux rétro préférés, de Worms, Eaethworm Jim 2, Magical Drop, Micro Maniacs Racing ou encore Glue et Dragon View. La grande particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un appareil, il suffit de se rendre sur son navigateur Internet via beta.piepacker.com et de jouer directement, sans la moindre contrainte.