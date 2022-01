LEGO Star Wars La Saga Skywalker : après 5 ans de développement, le jeu arrive en avril 2022

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker nous donne enfin de bonnes nouvelles, puisqu'une date de sortie a été fixée. C'est donc le 5 avril prochain que le jeu va débarquer sur l'ensemble des supports du marché, après un développement long et chaotique de 5 ans. Car si le titre a été annoncé à l'E3 2019 (pour une sortie initiale prévue pour 2020), la production a démarré en 2017. Pour cet épisode qui regroupe pas moins de 9 films au total, les ambitions étaient supérieures que la moyenne des autres jeux LEGO qui n'avaient d'une année de développement in fine. Si le crunch était une culture d'entreprise de TT Games, beaucoup de choses ont changé après des enquêtes de satisfaction peu glorieuses. Le bout du tunnel est donc visible pour les employés qui vont pouvoir souffler et présenter un jeu qui souhaite marquer le renouveau de la franchise, avec un moteur 3D flambant neuf, pas moins de 300 personnages jouables, plus de 100 véhicules à pilotes, 23 planètes à explorer et des moment iconiques des 3 trilogies à refaire avec l'ambiance LEGO. Bref, du gros contenu pour que les joueurs puissent oublier ce développement peu glorieux au moment de leurs parties.





LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est attendue pour le 5 avril sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



Absent de l'actualité chaude depuis l'été dernier,La sortie de