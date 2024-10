LEGO Horizon Adventures : on y a joué et c'est aussi déroutant que surprenant ! (Preview)

LEGO et Horizon dans la même phrase. Il y a encore quelques mois, personne, et je dis bien personne, n'aurait pu imaginer un telle collaboration. Et pourtant, il ne faut jamais sous-estimer la puissance des mash-ups, surtout quand derrière, on a imaginé tout un plan marketing pour vendre des jouets. Et preuve que LEGO Horizon Adventures est un jeu destiné avant tout pour les grands, mais surtout les petits, Sony a décidé de commercialiser son jeu sur 3 plateformes : la PS5, le PC et la Nintendo Switch ! A un mois de sa sortie, on a pu y jouer, en solo comme en coop'. Premières impressions manette en mains.

LEGO et PlayStation qui collaborent ensemble sur la licence Horizon. Sachez que ce n'est pas la première fois car rappelez-vous, en 2022, au moment de la sortie de Horizon Forbidden West, nous avions eu l'annonce du set LEGO Horizon qui permettait d'avoir un Grand-Cou entièrement fait de briques danoises. L'objet était proposé à 80€ et les grands enfants que nous sommes étions heureux de cette annonce. Sauf qu'en réalité, c'était juste l'arbre qui cachait la forêt, car un jeu vidéo était déjà en cours de développement. Du coup, comment expliquer un tel rapprochement entre les deux marques ? En réalité, le studio Guerrilla Games cherchait un projet plus léger après Forbidden West et le studio néerlandais s'intéressait beaucoup au modélisme et notamment à DUPLO, sauf que c'est finalement avec LEGO que la collaboration a prise. Et il y a un autre élément à prendre en compte aussi, c'est que la plupart des développeurs sont devenus parents entre temps, et l'envie de faire des jeux pour les enfants a aussi pesé dans la balance.







UN JEU QUI FLATTE L'ÉGO



Ce qu'il fait savoir, c'est qu'auparavant, des jeux LEGO, il y en avait tous les ans, parfois jusqu'à 4 jeux différents dans la même année, notamment en 2013, année la plus prolifique et c'était le studio TT Games qui s'en chargeait. Mais comme chacun sait, plus on tire sur la corde et plus elle finit par casser et après 15 ans à produire des jeux LEGO à tire-larigot, bah le public s'est un peu désintéressé, d'autant que tous ces jeux-là, ils se ressemblaient tous. On était presque sur des copiés-collés. Cela dit, pour ce LEGO Horizon Adventures, ce n'est pas le studio anglais TT Games qui a été mandaté pour le faire, mais bel et bien Guerrilla Games, accompagné de Studio Gobo. L'idée d'ailleurs pour les deux studios, c'était de proposer quelque chose de différent des jeux LEGO de TT Games et l'objectif était de faire un "film LEGO jouable", avec cet élément important à prendre en compte : chaque élément du jeu est "construit à partir d'une brique [LEGO] individuelle", ce qui veut dire que tout ce qui se trouve dans le jeu LEGO Horizon Adventures peut être construit pour de vrai en jouet LEGO. Pour ce faire, les développeurs ont fait appel à des maîtres constructeurs LEGO pour que tout suive les règles du LEGO physique. Et en fait, cela s'applique également au style d'animation et à la façon dont les personnages se déplacent dans le jeu. C'est la raison pour laquelle les animations dans LEGO Horizon Adventures sont foncièrement différentes d'un jeu normal et surtout des jeux LEGO qu'on a l'habitude de jouer. Tous les personnages ont été animés en stop-motion pour justement reproduire ce côté vrai jouet qui s'anime. Ça a d'ailleurs un nom : c'est la technique du 'Toyetic'.







BLAGUES ET RIGOULADES



Autre élément très important dans le processus de création de LEGO Horizon Adventures, c'est le côté comique qui ressort justement des jeux LEGO. Il fallait que tout soit bâti pour faire sourire les joueurs, les plus petits comme les plus grands. De la manière dont se déplacent les personnages, les situations qui les attendent et même dans les dialogues. Et il est vrai que pour un jeu qui reprend l'histoire originale de Horizon Zero Dawn, ça tranche radicalement avec l'ambiance du jeu et du personnage d'Aloy. Aloy, c'est plutôt une jeune femme qui ne rigole jamais et qui sourit peu, et qui fait encore moins de blagues. Là, dans LEGO Horizon Adventures, c'est tout l'inverse : Aloy multiplie les bourdes, les gaffes et les situations rocambolesques, au point au parfois, c'est vrai, elle devient vite énervante, limite tête à claques. Mais c'est voulu et même lorsqu'elle chute et qu'elle s'écrase au sol, c'est fait de manièe comique. L'idée est là aussi de reproduire la chute d'un LEGO qui serait tombé d'une étagère. Puis ils se relèvent rapidement et repartent avec les mouvements saccadés comme si un enfant promène un personnage LEGO en jouant.







D'ailleurs, l'autre aspect que les développeurs ont voulu garder avec LEGO Horizon Adventures, c'est le côté assemblage. Ce qu'on aime quand on joue aux LEGO, c'est de pouvoir tout mélanger et tout assembler entre eux. Et bien, c'est possible dans le jeu, au point même que lorsque vous débloquer la maison du tailleur qui permet de customiser Aloy et les autres personnages du jeu, il est possible de faire tout et n'importe quoi, au point où les personnages n'ont plus aucun lien avec le jeu Horizon. C'en est presque déroutant, mais là encore, c'est tout à faire voulu par Guerrilla Games. De toutes les façons, l'idée est de déconstruire le lore de Horizon, de proposer une expérience totalement différente, au point où certains éléments de l'histoire ont été réécrites par exemple, et toujours avec ce côté humour qui n'existait pas dans le jeu d'origine. C'est à double-tranchant pour le fan de la licence, mais vu que LEGO Horizon Adventures est destiné avant tout au jeune public qui n'a pas forcément joué aux jeux Horizon qui sont des jeux adultes, rien de bien dramatique.









Malgré cette relecture d'Horizon Zero Dawn, on va retrouver les principaux éléments qui font le sel de la licence, avec notamment les mêmes environnements, mais en vue top down cette fois-ci. Aoy disposera des mêmes armes, notamment son arc, devra aussi se cache dans les hautes herbes pour ne pas se faire repérer par les créatures mécaniques. Là aussi, on retrouve les mêmes bestioles avec leur même comportement, les villages avec tous ces habitants avec lesquels communiquer, les mêmes outils technologiques, comme le Focus - qui permet de scanner et identifier les points faibles sur les ennemis, tout comme le loot d’objets dans des coffres, bref, tout est là, rien n'a été oublié, mais de façon plus légère. Le gameplay de LEGO Horizon Adventures est donc à la fois simple d’accès, mais permet aussi des choses plus approfondis si on veut pousser le truc, d'autant qu'on peut augmenter la difficulté si on veut. Le système d’expérience a été conservé, mais les améliorations les plus importantes se font automatiquement pour se faciliter la vie.







À DEUX, C'EST MIEUX ?



L'autre atout de ce LEGO Horizon Adventures, c'est la possibilité de jouer à deux en coopération, sur le même écran, ce qui est là aussi un élément majeur des jeux LEGO et qui ravit évidemment les enfants. On s'entraide bien évidemment pendant cette aventure, mais on peut aussi s'envoyer des saloperies à la tête, étant donné que le friendly fire est autorisé. Attention, si votre coéquipier vous tire dessus, vous ne perdez pas de vie, mais en revanche, vous êtes embêtés quand même. En revanche, niveau bonus à ramasser, premier arrivé, premier servi. Et puis visuellement, ce LEGO Horizon Adventures est très séduisant également. Pour peu que vous adhériez à la direction artistique et au style LEGO, vous allez aussi appréciez le rendu, les effets visuels, l'éclairage global, la qualité des briques, non vraiment, c'est très propre. Sinon, on sait déjà que l'aventure principale durera entre 7 et 8 heures en ligne droite, mais qu'il y aura une grosse replay value et que si on veut aller jusqu'au bout, ce sera environ 20 heures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce LEGO Horizon Adventures qui arrivera le 14 novembre sur PS5, PC et Nintendo Switch.